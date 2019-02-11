2019-02-11T15:35:02+03:00
Спорт

В Сочи пройдет «Кубанская весна»

Международный футбольный турнир среди женских молодежных сборных начнется 1 марта
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Российского футбольного союзаФото: пресс-служба Российского футбольного союза
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В Сочи на базе центра подготовки национальных сборных по футболу «Спутник-Спорт» пройдет «Кубанская весна». Международный футбольный турнир среди женских молодежных сборных начнется продлится с 1 по 5 марта.

В этом году бороться будут четыре сборные, которые находятся в двух частях Света - в Европе и Азии. Для сборной из Сочи, а еще идействующих чемпионок, этот турнир станет важнейшим этапом подготовки к Элитному раунду Чемпионата Европы-2019 U-19.

За звание победителя турнира в этом году поборются четыре сборные — из России, Беларуси, Азербайджана, Ирана.

Соревнования пройдут по круговой системе, при которой каждая из команд сыграет по одному матчу со всеми остальными участниками. По итогам определят победителя и призера Международного футбольного турнира среди женских молодежных сборных.

Напомним, кубанский конькобежец завоевал золото чемпионата мира в Германии. Руслан Мурашов стал первым в забеге на 500 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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