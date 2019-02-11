2019-02-11T15:45:16+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина хотел вынести из магазина джинсы стоимостью 9 тысяч рублей

Местный житель ранее не привлекался к уголовной ответственности
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина хотел вынести из магазина джинсы стоимостью 9 тысяч рублейВ Краснодаре мужчина хотел вынести из магазина джинсы стоимостью 9 тысяч рублейФото: Александр ГЛУЗ
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Вечером на пульт дежурного централизованной охраны управления вневедомственной охраны Росгвардии по Краснодару поступил сигнал из торгового центра о срабатывании тревожной сигнализации.

- Прибывший на место происшествия наряд задержал 23-летнего парня, который попытался похитить из магазина джинсы стоимостью 9 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Задержанным оказался житель Кубани. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Задержанного передали сотрудникам полиции.

Напомним, в Туапсинском районе правоохранители задержали трех черных лесорубов. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по факту организации заготовок древесины и их сбыте деревообрабатывающим предприятиям Апшеронского района. Они уничтожили более 130 деревьев породы дуб. Сумма ущерба превысила 12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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