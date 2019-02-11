В центре Краснодара после ДТП две иномарки протаранили забор и вылетели на тротуар

11 Февр. 16:14 2019-02-11T16:14:24+03:00

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В центре Краснодара на перекрестке улиц Северной и Костылева в ночь на 11 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, около часа ночи 21-летний водитель автомобиля марки Chevrolet Cruze ехал по Северной от Садовой в сторону Базовской. Он нарушил ПДД и проскочил перекресток на красный свет, иномарка врезалась в такси Hyundai Solaris, который ехал по улице Костылева.

Машины пробили дорожное ограждение и вылетели на тротуар, смяв припаркованные на нем мопеды.

В результате аварии пострадал водитель Chevrolet. Иномарки сильно пострадали.

Напомним, под Краснодаром пьяная автоледи на Audi A7 устроила массовое ДТП. 28-летний водитель Opel получил травмы, его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU