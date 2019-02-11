2019-02-11T17:03:24+03:00
Происшествия

В Сочи поймали приезжих, которые промышляли кражей ливневок

Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Сочи поймали приезжих, которые промышляли кражей ливневокВ Сочи поймали приезжих, которые промышляли кражей ливневокФото: Олег Галимов
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В Сочи для проверки документов сотрудники полка ДПС остановили автомобиль марки Honda. Водитель и пассажир заметно нервничали.

В ходе осмотра машины в багажнике полицейские нашли 12 штук ливневок. На общую сумму более 130 тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства 25-летнегог и 27-летнего злоумышленников из сопредельной республики доставили в отдел полиции.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемым находятся под стражей.

Напомним, житель Краснодара в течение длительного времени скрывался от правоохранителей и отказывался оплачивать штраф в размере пяти тысяч рублей, назначенный ему за совершение кражи. Теперь он проведет два месяца в колонии строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU

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