11 Февр. 16:24 2019-02-11T17:03:24+03:00

В Сочи поймали приезжих, которые промышляли кражей ливневок Фото: Олег Галимов

Изменить размер текста: A A

В Сочи для проверки документов сотрудники полка ДПС остановили автомобиль марки Honda. Водитель и пассажир заметно нервничали.

В ходе осмотра машины в багажнике полицейские нашли 12 штук ливневок. На общую сумму более 130 тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства 25-летнегог и 27-летнего злоумышленников из сопредельной республики доставили в отдел полиции.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемым находятся под стражей.

Напомним, житель Краснодара в течение длительного времени скрывался от правоохранителей и отказывался оплачивать штраф в размере пяти тысяч рублей, назначенный ему за совершение кражи. Теперь он проведет два месяца в колонии строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU