В Сочи поймали приезжих, которые промышляли кражей ливневок
В Сочи для проверки документов сотрудники полка ДПС остановили автомобиль марки Honda. Водитель и пассажир заметно нервничали.
В ходе осмотра машины в багажнике полицейские нашли 12 штук ливневок. На общую сумму более 130 тысяч рублей.
Для дальнейшего разбирательства 25-летнегог и 27-летнего злоумышленников из сопредельной республики доставили в отдел полиции.
- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Подозреваемым находятся под стражей.
Напомним, житель Краснодара в течение длительного времени скрывался от правоохранителей и отказывался оплачивать штраф в размере пяти тысяч рублей, назначенный ему за совершение кражи. Теперь он проведет два месяца в колонии строгого режима
ИСТОЧНИК KP.RU