11 Февр. 16:46 2019-02-11T17:02:25+03:00

На Кубани осудили замначальника и следователя полиции за взятку Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Они будут отбывать наказание в колониях общего режима

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- В Крымском районе осудили замначальника и следователя полиции за взятку в 1 миллион 200 тысяч рублей. Они признаны виновными в обещании и предложении посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч.5 ст.291.1 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Было установлено, что октябре 2017 года в следственном отделе находилось уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвинялся в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Мужчина находился под стражей.

В период с 16 по 19 октября 2017 года следователь узнал о том, что обвиняемый отец его знакомой. Он помогал ей передавать продукты для него. Он также пообещал знакомой за 1,2 миллион рублей оказать содействие в смягчении приговора.

Следователь привлек в это дело замначальника полиции следственного отдела по Крымскому району. Он сообщил ей все обстоятельства планируемого преступления,

Дочь обвиняемого согласилась с предложением полицейских, но сообщила о планируемом преступлении в правоохранительные органы.

1 ноября 2017 года при передаче денег следователя задержали.

Приговором суда злоумышленник проведет в тюрьме три года и выплатит 2 миллиона 400 тысяч рублей в доход государства.

- Замначальника полиции приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой основного наказания до достижения ее сыном 14-летнего возраста. Также она выплатит 1 миллион 200 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденные будут в колониях общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

- После проведенной служебной проверки правоохранителей отстранили от выполнения служебных обязанностей. После вступления приговора в законную силу полицейские будут уволены по отрицательным мотивам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU