"Орлята" проведут эфир на 30 тысяч радиослушателей

11 Февр. 17:08 2019-02-11T17:08:02+03:00

В этом году экспертами «Радио диджей шоу» в «Орлёнке» станут спикеры «Детского радио»

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Свыше 300 мальчишек и девчонок станут участниками большого радио праздника, который пройдет в стенах Дворца культуры и спорта 13 февраля. Каждый желающий в этот день попробует свои силы в кастинге радио диджеев, а четверо сильнейших поборются за звание лучшего юного радиоведущего.

Конкурс пройдет в рамках «Радио диджей шоу», которое станет интерактивным. Участники будут проходить творческие испытания, демонстрируя хорошую дикцию, умение управлять своим голосом, выходить из непредвиденных ситуаций во время прямого эфира, импровизировать, задавать интересные вопросы собеседникам и работать с новостными текстами учитывая правила русского языка.

Сразу два самых лучших юных радио диджея получат право записать на радиостанции «Орлёнок-FM» выпуск новостей, который выйдет в эфир на аудиторию свыше 30 тысяч человек.

«Всемирный день радио традиционно проходит под эгидой ЮНЕСКО и будет отмечаться в разных уголках земного шара уже в восьмой раз. Тема 2019 года – «Диалог, терпимость и мир», а значит, во всех радиостанциях планеты будут говорить о том, что радио объединяет, обсуждая злободневные проблемы человечества, создаёт платформу для демократических дебатов и даёт новые пути решения, побуждая к положительным мыслям и действиям», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В этом году экспертами «Радио диджей шоу» в «Орлёнке» станут спикеры «Детского радио».

Организатор проекта : ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU