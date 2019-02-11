2019-02-11T17:20:22+03:00
Происшествия

В Армавире полицейский спас 6-летнюю девочку, которая выпала из окна

Благодаря мгновенной реакции правоохранителя она не получила серьезных повреждений
Александра ПОДУШКО
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Андрей Геленко. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюАндрей Геленко. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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В Армавире 3 февраля сотрудник полиции спас 6-летнюю девочку, которая выпала из окна второго этажа.

- На месте происшествия как раз оказался майор полиции Андрей Геленко. У него был выходной день. Мужчина направлялся к своему автомобилю, когда услышал детские крики о помощи. Он увидел на козырьке подвала скатывавшего вниз ребенка и едва успел поймать его, когда тот был уже у самой земли, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейский вызвал бригаду медиков, а пока пытался успокоить испуганную девочку и узнать у нее, что случилось. Майор опросил очевидцев, связался с родителями девочки, после чего передал ее приехавшей матери.

Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Она не получила серьезных повреждений.

Было установлено, что мама ребенка в момент происшествия отлучилась за продуктами, оставив девочку одну в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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