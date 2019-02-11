2019-02-11T18:08:22+03:00
Происшествия

В Краснодаре директор фирмы уклонился от уплаты налогов

Он задолжал государству 23 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре директор фирмы уклонился от уплаты налоговВ Краснодаре директор фирмы уклонился от уплаты налоговФото: Олег ЗОЛОТО
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В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Маркет» об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Следствием было установлено, что мужчина с ноября 2012 по сентябрь 2016 года занимал должность руководителя предприятия. Оно специализировалось на управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

- В период с января 2013 по декабрь 2015 года мужчина путем «дробления» дохода на подконтрольное ему предприятие уклонился от уплаты более 23 миллионов рублей в казну, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый полностью погасил задолженность, в том числе выплатил пеню и налог на прибыль в сумме более 30 миллионов. Учитывая это, следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, признавшего вину, принял решение о прекращении в отношении него уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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