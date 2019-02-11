2019-02-11T18:23:21+03:00
Общество

В Краснодарском крае реализовали инвестпроект по строительству грибного комплекса

Предприятие производит до 500 тонн шампиньонов в месяц
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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- На Кубани реализовали инвестпроект по строительству грибного комплекса. Комплекс по выращиванию шампиньонов ООО «Русский гриб», а также цех по производству компоста в Кореновском районе в 2018 году вышли на проектную мощность, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Кубань входит в тройку регионов-лидеров по производству этого продукта. В прошлом году промышленные грибные комплексы региона реализовали свыше 5,4 тысяч тонн. Это на 15 процентов больше, чем в 2017 году, прокомментировал подчеркнул вице-губернатор.

Инвестсоглашения были подписаны между ООО «Русский гриб» и администрацией Кубани в 2015 и 2016 годах в Сочи. Там ежегодно выращивают около 500 тонн шампиньонов. Объем инвестиций составил 1 миллиард руб. Было создано 400 рабочих мест.

Напомним, на РИФ-2019 Кубань представит 47 проектов в сфере АПК. Их стоимость превысила 50 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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