11 Февр. 18:37 2019-02-11T18:37:43+03:00

В Сочи пройдет матч континентального чемпионата по регби Фото: Александр РАЙКО

Сборная России встретится с командой Бельгии на стадионе имени Славы Метревели

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В Сочи пройдет матч континентального чемпионата по регби. 16 февраля сборная России встретится с командой Бельгии на стадионе имени Славы Метревели. Игра пройдет в рамках второго тура чемпионата Европы 2019/2020.

-Этот домашний матч наша команда в первый раз сыграет под руководством валлийского специалиста Лина Джонса. Он занял пост в августе 2018 года. - сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

Команды встретятся на поле в седьмой раз, в предыдущих матчах россияне всегда побеждали.

- Напомним, в мировом рейтинге World Rugby сборная России находится на 19-й строчке, а бельгийцы занимают 25-ю, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Сочи пройдет «Кубанская весна». Международный футбольный турнир среди женских молодежных сборных начнется 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU