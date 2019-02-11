Кубанская служба занятости помогла найти работу более чем 5 тысячам жителей региона

11 Февр. 19:10 2019-02-11T19:11:11+03:00

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В Краснодарском крае с помощью службы занятости с начала года трудоустроили более 5 тысяч человек. В данный момент в базе региональной биржи труда насчитывается 49 тысяч вакансий. Стоит отметить, что большинство из них – предложения для постоянного трудоустройства. Сейчас самыми востребованными специалистами в Краснодарском крае являются строители, медики и сотрудники обрабатывающих производств.

– С начала года в центры занятости населения обратились за помощью в поиске работы 14 тысяч граждан. Трудоустроено 5,3 тысячи, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

По состоянию на 1 февраля в Краснодарском крае насчитывалось 15,7 тысячи безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения. Уровень безработицы в регионе равен 0,6%. Это один из самых низких среди субъектов Российской Федерации показателей, значительно ниже, чем в среднем по России.

ИСТОЧНИК KP.RU