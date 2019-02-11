Аллергикам не рекомендуют ездить в Сочи

11 Февр. 19:53 2019-02-11T19:53:58+03:00

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В Сочи начался сезон цветения кипарисов. Пыльца растения может спровоцировать острый поллиноз. Сейчас кипарисы выглядят, как будто засохли, но эта желтизна и есть пыльца.

-Сейчас растение, что называется, в самом цвету, "пылит и пахнет": стремится образовать как можно больше завязей плодов, в которых будут вызревать семена», — рассказали «комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Сезон цветения у кипариса длится около месяца. Но в сочинском дендрарии собрано несколько видов растения из разных уголков мира, так что этот период увеличится на порядок – до конца апреля.

Сотрудники дендрария просят людей, страдающих от аллергии, учитывать природный календарь при планировании посещения парка. Также стоит запастись противоаллергическими препаратами.

ИСТОЧНИК KP.RU