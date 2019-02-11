2019-02-11T22:34:34+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в Единой лиге ВТБ

В напряженном матче сильнее оказались краснодарцы
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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В очередном туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл подмосковные «Химки». Команды выдали огненный матч, который уж точно войдет в число самых ярких в этом сезоне.

В первой четверти преимуществом удалось завладеть хозяевам площадки, отрыв «Химок» почти достиг 10 очков, но «Локо» смог эффективно использовать поправившегося Мустафу Фалля, который помог краснодарцам исправить ситуацию и выиграть десятиминутку 20:19.

Второй игровой отрезок прошел под диктовку «железнодорожников» и уже они вели в 11 очков, к перерыву хозяева немного подтянулись, но картина не изменилась – 47:38.

Размашистые качели продолжились в третьей четверти, которую «Химки» смогли выиграть, а ближе к финальной сирене атака каждой из команд приводила к смене лидера. Интрига в матче висела до последних секунд, но сильнее оказался «Локо» - 84:82.

Дмитрий Кулагин набрал 17 очков, сделал 8 подборов + 8 ассистов, еще 16 очков у Райта (3/6 трехочковых), 13 на счету Понитки. У вернувшегося в обойму Фалля 9 очков, 8 подборов и 3 ассиста.

На домашней площадке «Локо» сыграет 15 февраля против «Нижнего Новгорода». Билеты от 150 рублей на сайте клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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