На Кубани на жильё для детей-сирот выделят свыше 1,7 млрд рублей

12 Февр. 07:15 2019-02-12T07:15:26+03:00

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В текущем году на Кубани для приобретения жилья для детей-сирот выделят свыше 1,7 млрд рублей. Из этой суммы 15 млрд рублей предусмотрено в региональном бюджете и 239,8 млн рублей - в федеральном, сообщает министерство труда и социального развития края.

В 2018 году на квартиры для детей-сирот выделили более 964 млн рублей. По сравнению с прошлым годом, объём денежных средств увеличился на 80 процентов.

- С 2013 года жильё получили более 6 тысяч детей, оставшихся без попечительства родителей. В текущем году ключи от новых квартир планируют вручить более 1,2 тыс. человек, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске чиновник ввёл в эксплуатацию дом, в котором нет горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU