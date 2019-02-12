Краснодарец на день выкупил трамвай и перевозил пассажиров бесплатно

12 Февр. 07:39 2019-02-12T10:18:14+03:00

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11 февраля один из трамваев Краснодара перевозил гостей и жителей города бесплатно. Акцию устроил Иван Калугин. Для ее организации, местный житель выкупил вагон 252, маршрута №5.

Аренда трамвая за смену почти с семи утра и до двенадцати ночи обошлась молодому человеку в 50 тысяч 96 рублей. В вагоне Иван разметил информацию о том, что поезд 11 февраля для всех бесплатный, также оставил свои контакты и аккаунт в Инстаграм.

По словам парня, это не реклама, он просто хотел сделать доброе дело.

Иван выразил благодарность всем, кто его поддерживал. Также он отметил, что для него было важно, чтобы люди улыбались.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре задержали хулигана, бросившего кусок кирпича в кабину водителя травмая.

ИСТОЧНИК KP.RU