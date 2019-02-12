2019-02-12T09:03:53+03:00
Происшествия

В Туапсе на территории порта с восьмиметровой высоты упал рабочий

По данному факту возбуждено уголовное дело
Татьяна СМИРНОВА
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В Туапсе на территории порта с восьмиметровой высоты упал рабочийВ Туапсе на территории порта с восьмиметровой высоты упал рабочийФото: Алексей БУЛАТОВ
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14 июня прошлого года в Туапсе на территории порта с восьмиметровой высоты упал рабочий.

- По предварительным данным, механизатор комплексных бригад ООО «Туапсинский балкерный терминал» погружал минеральные удобрения в трюм теплохода. Во время работы мужчина упал с высоты около 8 метров на твёрдую поверхность причала. Это произошло из-за оборвавшегося проема на переходном мостике. В результате у пострадавшего выявили многочисленные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Южного Следственного Управления на транспорте СК РФ.

По данному факту провели проверку. В результате в текущем году в отношении главного механика «Туапсинского балкерного терминала» возбудили уголовное дело по факту нарушения требования охраны труда.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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