2019-02-12T08:19:28+03:00
Происшествия

В Новороссийске мужчина избил дубиной несовершеннолетнего пасынка

По данному факту полиция проводит проверку
Татьяна СМИРНОВА
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В Новороссийске мужчина избил дубиной несовершеннолетнего пасынкаВ Новороссийске мужчина избил дубиной несовершеннолетнего пасынка
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3 февраля в лесу недалеко от Новороссийска мужчина избил дубиной своего 15-летнего пасынка.

Информация о данном инциденте попала в интернет. Как сообщают пользователи социальных сетей, после избиения мальчик потерял сознание. Его доставили в городскую больницу на машине скорой помощи.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Скоро пройдёт судебно-медицинская экспертиза. По её результатам будет принято процессуальное решение, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Апшеронске пьяный мужчина избил до смерти знакомую. 33-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм. В скором времени будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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