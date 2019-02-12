В Армавире иномарка сбила пенсионера

12 Февр. 08:39 2019-02-12T08:39:04+03:00

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10 февраля в Армавире на улице Новороссийской произошло ДТП.

- Около восьми часов вечера в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли правоохранители. По предварительным данным, водитель автомобиля марки Mazda сбил пенсионера. 64-летний мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД по Армавиру.

В результате аварии у пострадавшего выявили закрытую черепо-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Мужчину доставили в местную больницу в хирургическое отделение.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что под Краснодаром пьяная автоледи на иномарке устроила массовое ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU