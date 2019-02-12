На строительство спорткомплекса в Краснодаре планируют выделить 500 млн рублей

12 Февр. 09:13 2019-02-12T09:13:18+03:00

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12 февраля на сайте кабмина опубликовали постановление о том, что в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в регионы страны направят денежные средства. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В пояснительной записке говорится о том, что в федеральном бюджете на текущий год и плановый период с 2020 по 2021 в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 11,14 млрд рублей на предоставление субсидий 12 субъектам на софинансирование вложений в объекты государственной собственности.

В ней также указано, что в Краснодар в 2019 году планируют направить 157,4 млн рублей на возведение многофункционального спортивного комплекса, в 2020 - 342,6 млн рублей. По предварительным данным, площадь объекта составит 38,4 тыс. квадратных метров. В эксплуатацию его хотят сдать в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU