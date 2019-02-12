2019-02-12T09:13:18+03:00
Общество

На строительство спорткомплекса в Краснодаре планируют выделить 500 млн рублей

Постановление опубликовали 12 февраля на сайте кабмина
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
На строительство спорткомплекса в Краснодаре планируют выделить 500 млн рублейНа строительство спорткомплекса в Краснодаре планируют выделить 500 млн рублейФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

12 февраля на сайте кабмина опубликовали постановление о том, что в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в регионы страны направят денежные средства. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В пояснительной записке говорится о том, что в федеральном бюджете на текущий год и плановый период с 2020 по 2021 в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 11,14 млрд рублей на предоставление субсидий 12 субъектам на софинансирование вложений в объекты государственной собственности.

В ней также указано, что в Краснодар в 2019 году планируют направить 157,4 млн рублей на возведение многофункционального спортивного комплекса, в 2020 - 342,6 млн рублей. По предварительным данным, площадь объекта составит 38,4 тыс. квадратных метров. В эксплуатацию его хотят сдать в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи планируют запустить резервную систему водоснабжения
На Кубани мотоцикл врезался в ограждение
В Сочи в аварии перевернулись два автомобиля
Ночью в Новороссийске сгорел автомобиль
На инвестфоруме в Сочи прошла презентация Краснодарской агломерации
ФК «Урожай» задолжал игрокам и сотрудникам клуба около 10 млн рублей
Краснодар представил в Сочи проект «Умного города»
В Краснодаре продлят работу городского общественного транспорта
Кубань представила в Сочи мобильный комплекс по экспресс-тестированию на ВИЧ
«Краснодар Водоканал» реализует производственную программу
Почта России бесплатно доставит портфели участников XVIII Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»
Кубань делает ставку на курортную и туристическую сферы
Кубанские вина признаны лучшими экспертами Роскачества
В 2019 году на Кубани продолжат поддерживать семьи с новорожденными
В Краснодаре под суд пойдут недобросовестные застройщики
Дети России учатся управлять государством
В обход Краснодара построят участок дороги
Жителя Якутии будут судить за нападение на кубанского полицейского
В Сочи начал работу «Российский инвестиционный форум»
В Новороссийске будут судить мужчину, убившего знакомую