Во время РИФ в Сочи будут дежурить более 700 сотрудников МЧС

12 Февр. 09:36 2019-02-12T09:36:38+03:00

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

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Во время Российского инвестиционного форума в Сочи будут дежурить сотрудники МЧС. 11 февраля в городе проверили готовность личного состава и техники.

- Безопасность участникам инвестфорума обеспечат 724 спасателя, на вооружении группировки находится 153 единицы техники, в составе которой имеется вертолёт Ми-8 с с медицинским модулем и 6 плавательных средств, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В пожарно-спасательной части №19 по охране Олимпийского парка работает оперативный штаб МЧС и усиленная дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях.

Спасатели работают также на местах проживания участников инфестфорума и объектах транспортной инфраструктуры.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что Российский инвестиционный форум 2019 пройдёт в Сочи в период с 14 по 15 февраля. На мероприятии Краснодарский край представит 47 прокатов в сфере АПК.

ИСТОЧНИК KP.RU