12 Февр. 10:11 2019-02-12T10:20:39+03:00

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Новым вице-мэром Краснодара по вопросам ЖКХ стал Андрей Дорошев. Соответствующее распоряжение подписал глава краевой столицы Евгений Первышов.

- Дорошев зарекомендовал себя как эффективный руководитель в команде мэрии, также ему хорошо известная сфера жилищно-коммунального хозяйства и отчислится сельского хозяйства, - отметил мэр Краснодара.

Также он подчеркнул, что новый вице-мэр города по вопросам ЖКХ обязательно справится с задачами по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями, модернизацией инженерной инфраструктуры, выполнением программ, в которых в настоящее время принимает участие краевая столица: по ремонту многоквартирных домов, благоустройству зеленых зон в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Андрей Дорошев родился 4 декабря 1980 года в Краснодаре. Ранее он работал заместителем администрации Пашковского сельского округа Краснодара, занимал пост главы администрации Пашковского сельского округа. Позже его назначили на должность главы администрации Прикубанского внутригородского округа. С октября 2018 года — вице-мэр Краснодара, курирующий работу по жилищным вопросам, вопросам муниципальной собственности и городских земель, сообщает пресс-слжба мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU