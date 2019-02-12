2019-02-12T10:39:26+03:00
Происшествия

У жителя Туапсинского района обнаружили 2 килограмма марихуаны

Мужчина нашёл дикорастущие кусты конопли в лесу и изготовил наркотик
Татьяна СМИРНОВА
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У жителя Туапсинского района обнаружили 2 килограмма марихуаныУ жителя Туапсинского района обнаружили 2 килограмма марихуаныФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сотрудникам полиции сообщили о том, что 61-летний житель Туапсинского района незаконно хранит у себя дома наркотики. По данному факту правоохранители провели проверку.

- Во время осмотра домовладений подозреваемого полицейские нашли и изъяли банки разного объёма с растительной массой серо-зеленого цвета и таз с семенами, похожими на семена конопли. Позже экспертиза показала, что обнаруженное вещество массой более двух килограммов является наркотиком, а именно марихуаной, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленника задержали. В отделении полиции мужчина пояснил, что нашёл дикорастущие кусты конопли в лесу, оборвал их и изготовил наркотик для личного употребления.

По данному факту в отношении пенсионера возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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