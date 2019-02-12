В Кореновске за получение взятки осудили адвоката

12 Февр. 10:59 2019-02-12T10:59:44+03:00

Его приговорили к лишению свободы сроком на 2,5 года

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В Кореновске адвоката осудили за получение взятки. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

- По данным правоохранителей, сотрудник адвокатской конторы Краснодарского края в феврале 2017 года защищал мужчину по уголовному делу об угрозе убийством в мировом суде. Злоумышленник сообщил своему подзащитному о возможности помочь уклониться от лишения свободы и определил сумму взятки - 100 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию и рассказал о предложении своего адвоката, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

В марте того же года злоумышленнику передали половину предложенной суммы. После этого его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении адвоката возбудили уголовное дело по факту получения взятки. Суд признал его виновным и приговорил к 2,5 года тюремного заключения и лишению правда заниматься адвокатской деятельностью в адвокатуре России в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU