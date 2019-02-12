Судью, сбившего спортсменку в Краснодаре, отправили в отставку

12 Февр. 12:03 2019-02-12T12:03:12+03:00

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4 февраля прошло заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ, на котором было рассмотрено заявление судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Крикорова, сбившего спортсменку, о прекращении полномочий.

- Коллегия судей отправила Арсена Крикорова в отставку, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщила пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Олеговна.

Напомним, сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в декабре прошлого года Крикоров сбил на пешеходном переходу 18-летнюю спортсменку. Предположительно, в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Председатель Краснодарского гарнизонного военного суда обещал провести служебную проверку в отношении Крикорова. Позднее Крикоров подал в отставку.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза. Она показала, что здоровью пострадавшей причинен вред средней степени тяжести.

Как сообщает мать сбитой девушки, они не рассматривают вопрос о мирном соглашении сторон и хотят обратится в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU