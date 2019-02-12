В Краснодаре отметили 76-ую годовщину освобождения города от фашистов

12 Февр. 12:38 2019-02-12T12:47:45+03:00

На мероприятии собралось около 5,5 тысяч человек

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76 лет назад, 12 февраля 1943 года, советские войска освободили Краснодар от фашистов.

В честь этого события в Чистяковской роще прошла церемония возложения венков и цветов, также там запускали салюты. В мероприятии приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор края Алексей Копайгородский, глава города Евгений Первышов и ещё примерно 5,5 тысяч местных жителей.

- В столице Кубани в постоянном режиме идет патриотическая работа, чтобы сохранять связь поколений и чтобы нынешние горожане знали историю Краснодара, - цитирует Первышова администрация города.

После выступления главы Краснодара на площади прошли военнослужащие Краснодарского гарнизона и курсанты военных учебных заведений. Как сообщает администрация города, в настоящее время на территории краевой столицы проживают 19 ветеранов.

Напомним, что оккупация города длилась полгода. За это время погибли 13 тысяч мирных жителей. Именно в Краснодаре фашисты впервые использовали «машины смерти» - душегубки.

ИСТОЧНИК KP.RU