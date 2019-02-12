85-летнюю жительницу Краснодара нашли в поле

12 Февр. 13:05 2019-02-12T13:07:19+03:00

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В поле нашли 85-летнюю жительницу Краснодара. Она пропала вечером 11 февраля в станице Неберджаевской Крымского района. Она приехала сюда с дочерью, в дом, где они ранее жили. В Краснодаре она проживала последние два года.

Она потерялась, когда самостоятельно добиралась домой от родственников, это близкий путь – 30 метров. Родные забеспокоились и сразу же начали поиски.

Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

- С ней периодически случались провалы в памяти, она плохо ориентировалась на местности, - прокомментировала дочь 85-летней женщины.

В день, когда женщина пропала, из верхней одежды на ней была только ветровка, а на ногах - галоши.

- Самостоятельно найти родственницу не получилось, тогда они обратились к спасателям. Задействовали около 70 человек - 10 сотрудников «Кубань-СПАС», из ЮРПСО, волонтеры и казаки. Искали всю ночь, но нашли пенсионерку только утром около 10:30. Ее обнаружили в трех километрах от дома в пахотном поле. Она ходила по лесу, чтобы не замерзнуть, и вышла к полю, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Женщину отвезли в дом и вызвали врачей. Сейчас ее состояние удовлетворительное, она очень замерзла и получила несколько ссадин при падении.

Внятно объяснить, почему она пошла в лес, 85-летняя краснодарка объяснить так и не смогла.

ИСТОЧНИК KP.RU