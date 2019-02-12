2019-02-12T14:43:32+03:00
Происшествия

В Краснодаре руководитель строительной организации не платил зарплату сотруднику два месяца

Он задолжал подчиненному 140 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре руководитель строительной организации не платил зарплату сотруднику два месяцаВ Краснодаре руководитель строительной организации не платил зарплату сотруднику два месяцаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В отношении генерального директора ООО строительной компании «РЮС» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в невыплате свыше двух месяцев заработной платы подчиненному (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Было установлено, что в период с сентября 2018 по январь 2019 года генеральный директор организации не выплачивал в полном объеме зарплату заму. Мужчина не получил 140 тысяч рублей.

Глава фирмы мог погасить эту задолженность, но данные деньги он использовал на иные нужды предприятия.

- Сейчас назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в Кореновске за получение взятки осудили адвоката. Его приговорили к лишению свободы сроком на 2,5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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