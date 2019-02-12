2019-02-12T13:31:12+03:00
Происшествия

На Кубани за получение взяток осудили бывших сотрудников полиции

Они взяли 60 тысяч рублей за покровительство и попустительство по службе
Александра ПОДУШКО
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На Кубани за получение взяток осудили бывших сотрудников полицииНа Кубани за получение взяток осудили бывших сотрудников полицииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Белореченский районный суд вынес приговор в отношении бывших полицейских. Они признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе, группой лиц по предварительному сговору).

Было установлено, 32-летний и 38-летний сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получили от краснодарца 60 тысяч рублей за покровительство и попустительство по службе.

- Один из них признан выновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере), - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В июле 2016 года бывший сотрудник полиции получил через посредника от мужчины 300 тысяч рублей. Местный житель заплатил за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности.

Один из сотрудников провеет за решеткой 8 лет и 6 месяцев, другой - 7 лет и 3 месяца. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Также их лишили права занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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