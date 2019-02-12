2019-02-12T13:52:02+03:00
Происшествия

В Краснодаре водитель отечественной легковушки наехал на 56-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

Авария произошла утром 12 февраля
Александра ПОДУШКО
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Фото: УМВД РФ по КраснодаруФото: УМВД РФ по Краснодару
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В Краснодаре около 07:40 в поселке Пашковском водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 ехал по Садовой от Шевченко к улице Краевой.

- По предварительным данным, машина на большой скорости выехала на пешеходную дорожку и сбила 56-летнюю женщину. Водитель не остановился, вернувшись на проезжую часть, он врезался в припаркованную «Газель», - сообщил официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Пострадавшую женщину с ушибами и сотрясением головного мозга доставили в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Они поговорили с очевидцами, которые рассказали, что после аварии из машины вышла девушка. Она была пьяна. После этого водитель ВАЗ-2107 скрылся с места происшествия на своём автомобиле.

Машину нашли в квартале от места аварии. Во дворе многоэтажного дома, расположенного по улице Энергетиков. Водителя в легковушке уже не было.

Сейчас устанавливается личность виновника аварии, проводится проверка.

Водитель скрылся с места ДТП в Краснодаре.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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