В Краснодаре задержали карманника, который грабил пассажиров маршруток
В Краснодаре на улице 40 лет Победы задержали 53-летнего мужчину. Полицейские заподозрили его в совершении карманной кражи.
Мужчина воспользовался скоплением пассажиров в общественном транспорте и похитил из сумки женщины кошелек с банковскими картами и наличкой. У нее было более 1000 рублей. Потом он вышел из маршрутки на остановке, где и был задержан правоохранителями.
Злоумышленником оказался уроженец Сочи ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Он уже несколько лет проживает в Краснодаре.
- В отделе полиции он сознался в содеянном. Деньги он хотел потратить на личные нужды. Установили, что он причастен к семи аналогичным преступлениям. Жертвами обвиняемого стали жители Западного, Карасунского округов и поселка Калинино, - сообщили «Комсомолськой правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU