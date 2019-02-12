2019-02-12T14:04:12+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали карманника, который грабил пассажиров маршруток

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре задержали карманника, который грабил пассажиров маршрутокВ Краснодаре задержали карманника, который грабил пассажиров маршрутокФото: Олег Галимов
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В Краснодаре на улице 40 лет Победы задержали 53-летнего мужчину. Полицейские заподозрили его в совершении карманной кражи.

Мужчина воспользовался скоплением пассажиров в общественном транспорте и похитил из сумки женщины кошелек с банковскими картами и наличкой. У нее было более 1000 рублей. Потом он вышел из маршрутки на остановке, где и был задержан правоохранителями.

Злоумышленником оказался уроженец Сочи ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Он уже несколько лет проживает в Краснодаре.

- В отделе полиции он сознался в содеянном. Деньги он хотел потратить на личные нужды. Установили, что он причастен к семи аналогичным преступлениям. Жертвами обвиняемого стали жители Западного, Карасунского округов и поселка Калинино, - сообщили «Комсомолськой правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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