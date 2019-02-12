В Краснодаре сносят рынок в районе улиц Бургасской и Стасова

12 Февр. 14:20 2019-02-12T14:20:19+03:00

Договор об аренде участка истек еще в 2015 году

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В Краснодаре сносят незаконный рынок на перекрестке улиц Бургасской и Стасова. С территории площадью 556 квадратных метров уберут более 60 киосков и павильонов.

Договор аренды истек еще в 2015 году. Именно с этого момента все ларьки и киоски там находились незаконно. Власти много раз направляли арендаторам требования об освобождении этого участка. Но они оставались без ответа.

- В соответствии с законодательством было подготовлено постановление о демонтаже конструкций, которое подписал глава города Евгений Первышов. Документ вступил в силу, и сейчас начались сами работы, - рассказал начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

- Площадь рынка - 556 квадратных метров. Уберут 10 торговых рядов – это 61 киоск, 5 павильонов, ворота, заборы, бахчевой развал, навесы, а также здание-бытовка. Закончить все работы планируют до конца недели, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU