2019-02-12T15:16:16+03:00
Общество

В Краснодаре покажут «Амазонок»

Экспозиция откроется 21 февраля и продлится всего неделю
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодаре пройдет персональная выставка Сергея Воржева «Амазонки». Она откроется 21 февраля и продлится всего неделю.

- Воржев является одним из самых самобытных и известных мастеров Краснодарского края. Он заслуженный художник России, участник множества выставок всех уровней, в том числе международных, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Гости увидят полотна, посвященные традиционному быту казаков, истории Кубани, древнегреческим мифам и амазонкам.

Галерея находится по адресу: улица Фрунзе, 37.

Напомним, в краснодарском бомбоубежище открылась выставка оружия. Ручные гранаты, мины, артиллерийские боеприпасы, средства связи и прочее оружие Красной армии, вермахта и союзников можно увидеть на экспозиции, которая идет в рамках Месячника патриотической работы. Она продлится до 21 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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