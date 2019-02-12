2019-02-12T15:35:47+03:00
Происшествия

В Славянском районе группа автоподставщиков обвиняется в мошенничестве в сфере страхования

Они похитили более 2,9 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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В Славянском районе группа автоподставщиков обвиняется в мошенничестве в сфере страхованияВ Славянском районе группа автоподставщиков обвиняется в мошенничестве в сфере страхованияФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В Славянском районе завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы, в состав которой входят шестеро мужчин в возрасте от 24 до 32 лет. Они обвиняются в мошенничестве в сфере страхования.

- Было установлено, что в 2016 году 25-летний обвиняемый создал организованную группу, куда вовлек пятерых своих знакомых. Он распределил преступные роли и обязанности. Соучастники инициировали подставные аварии, они выбирали места, где отсутствуют средства фото- и видеофиксации, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемые предоставляли фиктивные документы о наступлении страхового случая с автомобилями, владельцами которых являлись сами или их знакомые.

С августа 2016 по май 2017 года злоумышленники подстроили 12 ДТП и по преступной схеме обворовали страховые компании на 2,9 миллиона рублей.

Это происходило на территории Славянского и Красноармейского районов, а также в Краснодаре.

Организатор в 2008 году на берегу реки вблизи Чебургольского сельского поселения нашел порох и 50 патронов, которые принес к себе домой, где хранил.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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