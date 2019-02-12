В Краснодаре стартовала операция «Первоцветы»

12 Февр. 15:37 2019-02-12T15:37:25+03:00

Она проходит в городе каждую весну

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В Краснодаре до конца марта продлится операция «Первоцветы». В ее рамках проходят рейды по выявлению и пресечению фактов торговли растениями, занесенными в Красную книгу.

- За сбор, продажу и просто передачу таких цветов, как подснежники, цикламены и другие первоцветы, нарушителям закона грозят административные штрафы, - рассказали «Комсомольская правда» - Кубань» в пресс-службе администрации столицы Кубани.

В рейдах участвуют сотрудники краевого министерства природных ресурсов, полицейские и чиновники. Особое внимание уделяют местам организации незаконной торговли первоцветами - рынкам, магистральным улицам и обочинам оживленных трасс.

Стоит напомнить, что операция «Первоцветы» проводится в Краснодаре каждую весну, размер штрафа за нарушения законодательства может повлечь наложение административного наказания в виде штрафа в размере от 1 500 до 40 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU