На Кубани бывшие работники колбасного цеха несколько месяцев воровали мясные изделия
В дежурную часть Гулькевичского района обратился владелец колбасного цеха. Он сообщил, что на протяжении нескольких месяцев, из его предприятия пропадает мясная продукция. Также кто-то брал деньги, которые хранились в сейфе. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.
Правоохранители осмотрели территорию цеха, но следов взлома не обнаружили.
Вскоре установил причастность к преступлению ранее судимого 55-летнего местного жителя и его 31-летнего родственника. Они работали в колбасном цехе и имели ключ от предприятия.
- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Им грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Краснодаре на улице 40 лет Победы задержали 53-летнего мужчину. Полицейские заподозрили его в совершении карманной кражи. Оказалось, что он причастен к семи аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU