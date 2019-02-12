На Кубани бывшие работники колбасного цеха несколько месяцев воровали мясные изделия

12 Февр. 16:10 2019-02-12T16:10:09+03:00

Также они брали деньги, которые хранились в цехе

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Гулькевичского района обратился владелец колбасного цеха. Он сообщил, что на протяжении нескольких месяцев, из его предприятия пропадает мясная продукция. Также кто-то брал деньги, которые хранились в сейфе. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Правоохранители осмотрели территорию цеха, но следов взлома не обнаружили.

Вскоре установил причастность к преступлению ранее судимого 55-летнего местного жителя и его 31-летнего родственника. Они работали в колбасном цехе и имели ключ от предприятия.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Им грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре на улице 40 лет Победы задержали 53-летнего мужчину. Полицейские заподозрили его в совершении карманной кражи. Оказалось, что он причастен к семи аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU