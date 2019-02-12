2019-02-12T16:26:41+03:00
Происшествия

На Кубани молодые люди попали на угнанной иномарке в аварию и подожгли ее

Также парни причастны к имущественным преступлениям
Александра ПОДУШКО
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На Кубани молодые люди попали на угнанной иномарке в аварию и подожгли ееНа Кубани молодые люди попали на угнанной иномарке в аварию и подожгли ееФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Местный житель сообщил в полицию об угоне машины. Он рассказал, что оставил Renault LOGAN во дворе своего дома, а утром не нашел его на месте.

Правоохранители установили маршрут передвижения разыскиваемого автомобиля. Транспорт обнаружили на обочине одной из дорог Калининского района. Машина полностью сгорела. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

По подозрению в преступлении задержали 19-летнего и 22-летнего парней. В отделе полиции они рассказали, что были пьяны и угнали машину, чтобы покататься по району. Но они не справились с управлением и врезались в дерево. Злоумышленники хотели скрыть следы преступления. Для этого они подожги салон иномарки зажигалкой.

- Также правоохранители установили причастность подозреваемых к серии имущественных преступлений на территории Калининского района. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

За совершенные преступления им грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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