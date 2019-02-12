В краснодарском университете физкультуры реконструировали легкоатлетический манеж

12 Февр. 16:39 2019-02-12T16:39:20+03:00

Капитального ремонта спортивного объекта ждали и студенты, и преподаватели

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В краснодарском университете физкультуры открыли легкоатлетический манеж. На торжественной церемонии открытия спортивного объекта присутствовали педагоги, студенты, чиновники и представители спортивной общественности.

- Работы по реконструкции манежа велись с 2016 года. На их проведение потратили порядка 400 млн рублей. Средства выделили из федерального бюджета по целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Рабочие полностью заменили кровлю, стальные витражи фасадов заменили на более легкие и современные – алюминиевые. Также провели благоустройство помещений корпуса, включая замену спортивного покрытия.

Теперь студенты смогут заниматься в манеже не только легкой атлетикой, но и стрельбой, благодаря обустройству специальных тиров.

ИСТОЧНИК KP.RU