12 Февр. 16:45 2019-02-12T16:45:22+03:00

Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола

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Краснодарский клуб «Динамо» оштрафовали на 200 тысяч рублей. Команда нарушила пункт регламента, который касается системы видеопросмотров. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.

Краснодарский «Динамо» получил штраф по итогам игры чемпионата России с «Сахалином» . Она прошла 8 февраля.

Был нарушен пункт регламента, согласно которому на всех играх чемпионата России обязательна процедура видеопросмотра с возможностью просмотра касания блока и сетки. Расходы по обеспечению должна брать на себя принимающая сторона.

Напомним, на строительство спорткомплекса в Краснодаре планируют выделить 500 миллионов рублей. 12 февраля на сайте кабмина опубликовали постановление о том, что в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в регионы страны направят денежные средства. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU