Кубань представит на форуме в Сочи порядка 60 инвестпроектов

12 Февр. 17:05 2019-02-12T17:05:34+03:00

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Российский инвестиционный форму пройдет в Сочи 14 и 15 февраля. Стенд Краснодарского края традиционно будет самым большим – порядка 1,5 тыс. кв. м, и самым инновационным за всю историю проведения этого мероприятия.

- Любой посетитель форума сможет виртуально управлять «Умным городом» – отрегулировать дорожный поток, чтобы избежать пробок; посмотреть, как на практике можно использовать возможности телемедицины. Площадка «Золотое кольцо Боспорского царства» предоставит возможность виртуальной экскурсии по мультимедийному музею «Фанагория», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что на стенде Кубани будут представлены не только региональные, но и муниципальные инвестпроекты. Также посетители стенда края смогут поучаствовать в квесте и попробовать настоящие кубанские продукты и чай.

ИСТОЧНИК KP.RU