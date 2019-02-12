2019-02-12T17:12:51+03:00
Спорт

ФК «Сочи» проведет первый Кубок болельщиков

В этот же день пройдет и стадия плей-офф
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ФК "Сочи"Фото: пресс-служба ФК "Сочи"
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ФК «Сочи» проведет первый Кубок болельщиков. Он начнется 17 февраля в 15:00 в Олимпийском парке на стадионе «Байкал». В этот же день будет и стадия плей-офф.

- В рамках мероприятия проведут несколько конкурсов, одним из которых станет соревнование на звание лучшего пенальтиста, причем пробивать нужно будет вратарю-профессионалу клуба, - рассказали в пресс-службе клуба.

Также спортсмены примут непосредственное участие в турнире. На стадии плей-офф к командам, которые будут соревноваться за главный Кубок, присоединятся действующие игроки клуба.

Как говорится на сайте команды, турнир проводится в целях популяризации футбола и консолидации фанатского сообщества. Участие в соревнованиях могут принять любители, которым от 16 лет. Для этого всего лишь нужно подать заявку на сайте клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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