2019-02-12T17:28:19+03:00
Общество

Игры по расписанию: В станице Тбилисской после открытия детской площадки на вход повесили замок

В администрации уверяют, что вход к качелям закрывают только на ночь
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Фото: instagram.com/kalbazovaosФото: instagram.com/kalbazovaos
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В центре станицы Тбилисской еще летом 2017 года открыли большую детскую площадку. Появилась она в сквере на улице Первомайской неподалеку от местного ДК.

На территории уложили прорезиненное покрытие, чтобы падая, детки не сильно ушиблись, установили яркие горки и качели, а саму площадку огородили по периметру забором. Правда, прийти и поиграть, когда вздумается, дети не могут - на входе повесили замок.

- Приехали в станицу Тбилисскую, здесь глава района торжественно открывал детскую площадку. Красивая такая, но пройти нельзя - все под замком, - возмущается Оксана Калбазова. - Спасибо большое за просмотр, называется.

Фото: instagram.com/kalbazovaos

Фото: instagram.com/kalbazovaos

Мамочки предположили, что вход на территорию запрещен «для чужих детей», якобы построили площадку для детей, которые живут в домах рядом. Для всех остальных - игры под запретом.

В администрации же уверяют, что площадка работает для всех желающих, закрывают ее только на ночь и то из соображений бережливости - те, кто постарше, могут поломать качели.

- Ключ от детской площадки находится у сотрудницы Дома культуры, который находится рядом, - объясняют «КП» - Кубань» в администрации Тбилисского района. - Только они могут открывать и закрывать ее.

По словам работников местного ДК, детская площадка работает с 09:00 до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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