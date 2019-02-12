12 Февр. 17:31 2019-02-12T17:31:51+03:00

В Краснодаре полицейские ищут девушку, у которой на Северной украли телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Краснодаре 11 февраля около 19:00 в отдел полиции позвонил мужчина. Он сообщили о краже, которая произошла на пересечении улиц Северной и Митрофана Седина. Заявитель пояснил, что стал свидетелем преступления. Он видел, как неизвестный вырвал из рук девушки телефон, после попытался скрыться.

- Информацию о происшествии проверил участковый уполномоченный полиции, который обслуживает этот участок. Полицейский связался со свидетелем. Мужчина сообщил, что проследит за злоумышленником, а о маршруте его передвижения будет сообщать правоохранителям, - сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодару.

Уже через 15 минут участковый задержал предполагаемого грабителя. Им оказался ранее не судимый 31-летний житель Усть-Лабинского района. Мужчина признался в совершенном преступлении.

Молодой человек уже избавился от сим-карты, которая была в телефонею Он заявил, что совершил кражу из-за тяжелого материального положения.

Потерпевшая в полицию так и не обратилась. Правоохранители не могут вернуть украденный мобильный телефон хозяйке и просят ее явиться в отдел полиции по Центральному округу, который расположен по адресу: улица Садовая, 110 или обратиться по телефону (8861) 255-78-66 или 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU