2019-02-12T18:11:44+03:00
Происшествия

Суд отстранил от должности главу Усть-Лабинского района

По мнению органа предварительного расследования, Николай Артющенко может помешать всестороннему расследованию дела
Евгения СОРОКА
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Николай Артющенко. Фото: администрации края.Николай Артющенко. Фото: администрации края.
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В Октябрьском районном суде Краснодара прошло заседание, на котором рассмотрели постановление следователя о временном отстранении от должности главы Усть-Лабинского района Николая Артющенко.

Напомним, ранее руководитель СУ СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении главы Усть-Лабинского района. А попал под следствие он, как сообщается в официальных сухих сводках, из-за подозрений в превышении должностных полномочий при приобретении жилья для сирот.

По мнению органа предварительного расследования, Николай Артющенко может помешать полному и всестороннему расследованию дела. Глава района имеет доступ ко всей служебной документации администрации, в том числе имеющей отношение к уголовному делу. Полностью папки изъяты не были, а потому, используя свое положение, руководитель Усть-Лабинского района может фальсифицировать документы или их уничтожить.

Потому суд удовлетворил ходатайство следователя. В итоге Николая Артющенко временно отстранили от должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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