В Сочи пройдет первый форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+»

12 Февр. 18:02 2019-02-12T18:02:42+03:00

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В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 13 февраля пройдет первый форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+». В Главном медиацентре курорта представители органов власти обсудят с экспертами реализацию национальных проектов, которые направлены на увеличение средней продолжительности жизни граждан России.

- В Сочи съедутся представители медицинского сообщества, ведущие специалисты в области здравоохранения. Кубань на мероприятии представят сотрудники и руководители минздрава, а также врачи из всех муниципальных образований края, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

В рамках форума пройдут панельные сессии, посвященные общественному здоровью и пропаганде ЗОЖ, качеству жизни старшего поколения, популяризации спорта. В ходе мероприятия пройдет церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении».

ИСТОЧНИК KP.RU