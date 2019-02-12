Чирлидеры «Локомотива-Кубани» претендуют на звание лучших в Европе
Группа поддержки ПБК «Локомотив-Кубань» в очередной раз претендует на звание лучшей в Европе.
В полуфинале EFES Euroleague Dance Challenge краснодарские танцоры столкнулись с чирлидерами литовского «Жальгириса». Финалист определяется путем голосования, которое идет в официальном аккаунте Евролиги в инстаграме. Поддержать LOKSDancers можно по ссылке, выбрав вариант LOK.
В другом полуфинале сошлись группы поддержки «Гран Канарии» и «Црвены Звезды». Победитель голосования в мае выступит на финале четырех Евролиги в испанской Витории.
За свою историю краснодарские LOKSDancers дважды становились официальной группой поддержки финала четырех – в Лондоне в 2013 году и в Стамбуле в 2017 году.
Чирлидеры «Локомотива-Кубани» претендуют на звание лучших в Европе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ПБК "Локомотив-Кубань"»