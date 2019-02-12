2019-02-12T18:50:18+03:00
Спорт

Чирлидеры «Локомотива-Кубани» претендуют на звание лучших в Европе

Поддержать краснодарских танцовщиков можно в официальном аккаунте Евролиги
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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Группа поддержки ПБК «Локомотив-Кубань» в очередной раз претендует на звание лучшей в Европе.

В полуфинале EFES Euroleague Dance Challenge краснодарские танцоры столкнулись с чирлидерами литовского «Жальгириса». Финалист определяется путем голосования, которое идет в официальном аккаунте Евролиги в инстаграме. Поддержать LOKSDancers можно по ссылке, выбрав вариант LOK.

В другом полуфинале сошлись группы поддержки «Гран Канарии» и «Црвены Звезды». Победитель голосования в мае выступит на финале четырех Евролиги в испанской Витории.

За свою историю краснодарские LOKSDancers дважды становились официальной группой поддержки финала четырех – в Лондоне в 2013 году и в Стамбуле в 2017 году.

Чирлидеры «Локомотива-Кубани» претендуют на звание лучших в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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