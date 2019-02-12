В Краснодаре состоялась реконструкция боев за освобождение города

12 Февр. 18:13 2019-02-12T18:15:36+03:00

Действия развернулись на углу улиц Красной и Гимназической

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 12 февраля прошла молодежная акция, посвященная освобождению города. Действия развернулись у сквера имени Жукова, на углу Красной и Гимназической. В ходе акции показали историческую реконструкцию событий 12 февраля 1943 года.

- Эта акция проводится ежегодно в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Интерес молодежи растет. Ведь она дает возможность соприкоснуться с прошлым, «живой историей» нашего города в годы Великой Отечественной войны, - сказал начальник управления по делам молодежи Георгий Пронькин.

Фото: администрация Краснодара

- В мероприятии приняли участие ветераны ВОВ, представители молодежных патриотических клубов Краснодара, курсанты Краснодарского высшего военного училища, сотрудники Центра патриотического воспитания, военнослужащие, студенты и школьники, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Акция началась в 15:00 участники реконструкции были в форме бойцов Красной Армии. Все события были воссозданы с исторической точностью: на этом месте разведчики 121-го горно-стрелкового полка водрузили красное полотнище знамени Победы на здании крайкома ВКП(б).

Фото: администрация Краснодара

Участие приняли более 50 человек, были задействованы макеты стрелкового оружия времен ВОВ. Также подняли знамя как символ освобождения Краснодара от фашистской оккупации.

Напомним, в Краснодаре отметили 76-ую годовщину освобождения города от фашистов. На мероприятии собралось около 5,5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU