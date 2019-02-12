2019-02-12T18:48:48+03:00
Общество

В Краснодаре прошло мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Участников боевых действий наградили медалями
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. В нем приняли участие чиновники, ветераны боевых действий и Вооруженных Сил, командование Краснодарского гарнизона, курсанты военных училищ, а также представители казачества и молодежных организаций.

- Сейчас участники боевых действий в Афганистане выполняют большую и важную работу по патриотическому воспитанию, прививают молодежи все самое доброе и хорошее, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В ходе торжественного мероприятия ветеранам боевых действий вручили медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» и почетные грамоты. Также все приглашенные посмотрели праздничный концерт.

Напомним, в боевых действиях в Афганистане участвовали тысячи кубанцев, более 200 из них погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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