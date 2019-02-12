В Краснодаре прошло мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана
В Краснодаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. В нем приняли участие чиновники, ветераны боевых действий и Вооруженных Сил, командование Краснодарского гарнизона, курсанты военных училищ, а также представители казачества и молодежных организаций.
- Сейчас участники боевых действий в Афганистане выполняют большую и важную работу по патриотическому воспитанию, прививают молодежи все самое доброе и хорошее, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В ходе торжественного мероприятия ветеранам боевых действий вручили медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» и почетные грамоты. Также все приглашенные посмотрели праздничный концерт.
Напомним, в боевых действиях в Афганистане участвовали тысячи кубанцев, более 200 из них погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU