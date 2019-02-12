2019-02-12T19:38:35+03:00
Общество

Молодежь Новороссийска напомнила горожанам о безопасном поведении на пешеходных переходах

Активисты рисуют возле них особые надписи
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации НовороссийскаФото: пресс-служба администрации Новороссийска
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Возле самых оживленных пешеходных переходах Новороссийска стали появляться надписи, напоминающие о безопасном поведении на «зебре». Проект реализует ГИБДД и городское управление по делам молодежи.

- Надписи «Сними наушники», «Убедись в безопасности» и «Возьми ребенка за руку» призваны привлечь внимание пешеходов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что нанесение надписей – это лишь один из пунктов плана, который призван снизить аварийность и смертность на дорогах города. Также в городе пройдут тематические встречи и семинары, родительские собрания в школах. На этих мероприятиях взрослым еще раз напомнят о важности соблюдения детьми правил дорожного движения. Также в общественном транспорте будут размещены специальные листовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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