В Новороссийске на легковушку упала фура
Вечером 12 февраля в Новороссийске на пересечении улиц Кутузовской и Видова произошла авария.
На место дорожно транспортного происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, при повороте фура наехала на бордюр. В результате контейнер упал на легковой автомобиль Маzdа.
- В результате аварии погибла девушка, сидевшая в иномарке, водитель не пострадал, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На них видно, что фура буквально «расплющила» легковой автомобиль.
Фото: vk.com/nvrsk_road
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на территории Краснодарского края молодые люди в возрасте 19 и 20 лет угнали чужую иномарку и попали на ней в аварию. Чтобы скрыть следы преступления, они подожгли автомобиль. По предварительным данным, ущерб составил примерно 300 тысяч рублей. Позже правоохранители установили причастность злоумышленников к имущественным преступлениям.
Видео с места авария в Новороссийске.
ИСТОЧНИК KP.RU