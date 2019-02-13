В Новороссийске на легковушку упала фура

13 Февр. 07:02 2019-02-13T09:25:01+03:00

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Вечером 12 февраля в Новороссийске на пересечении улиц Кутузовской и Видова произошла авария.

На место дорожно транспортного происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, при повороте фура наехала на бордюр. В результате контейнер упал на легковой автомобиль Маzdа.

- В результате аварии погибла девушка, сидевшая в иномарке, водитель не пострадал, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На них видно, что фура буквально «расплющила» легковой автомобиль.

Фото: vk.com/nvrsk_road

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на территории Краснодарского края молодые люди в возрасте 19 и 20 лет угнали чужую иномарку и попали на ней в аварию. Чтобы скрыть следы преступления, они подожгли автомобиль. По предварительным данным, ущерб составил примерно 300 тысяч рублей. Позже правоохранители установили причастность злоумышленников к имущественным преступлениям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/691531" frameborder="0"></iframe> Видео с места авария в Новороссийске.

ИСТОЧНИК KP.RU