2019-02-13T07:35:56+03:00
Общество

Глава Краснодара выступил против возвращения ларьков

Евгений Первышов заявил, что для города не актуален вопрос о недостатке торговых площадей
Татьяна СМИРНОВА
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Глава Краснодара выступил против возвращения ларьковГлава Краснодара выступил против возвращения ларьков
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Глава Краснодара Евгений Первышов выступил против идеи Минпромторга вернуть ларьки. По его словам, в городе не актуален вопрос о недостатке торговых площадей.

Согласно нормативу, установленному законом Кубани, на 1 тысячу человек полагается 589 квадратных метров торговой площади. В краевой столице этот показатель превышен почти в два раза: 1 тысяча 362 квадратных метра.

- В связи с этим строительство мелких нестационарных объектов не даст городу ничего хорошего, кроме захламления территории и ухудшения архитектурного облика, - сообщил мэр.

В настоящее время в очереди на снос стоят 307 объектов - палатки, киоски и даже рынки.

По словам мэра, большинство этих и уже снесённых торговых точек находились на сетях - над канализационными трубами или электрическими сетями. Это незаконно и небезопасно, так как в случае аварии к сетям нельзя будет легко подобраться, пишет РБК-Краснодар.

Напомним, что в феврале Минпромторг предложил вернуть в города ларьки, палатки и автолавки. По версии ведомства, в стране появился дефицит качественных торговых площадей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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